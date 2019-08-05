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الاثنين
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أخبار حوادث وقضايا
موظف يسرق 395 شريحة و126 هاتفاً ذكياً
موظف يسرق 395 شريحة و126 هاتفاً ذكياً
100 % زيادة الطلب على الذبائح «دليفري».. وتقنية رحيمة وأنظمة ذكية...
الدكتور زيدون محمد عبدالهادي.
أول عملية استئصال ورم جلدي بتقنية 3D في أبوظبي
خلال اجتماع أعضاء لجان الإمارات ومنسقي اللجان. (الرؤية)
اللجنة الوطنية للانتخابات تنظم اجتماعاً مع أعضاء لجان الإمارات
عبدالله بيشوه: تحرير اليد خلال 4 دقائق دون تعرضها لأضرار بليغة
إنقاذ رجل كاد يفقد يده في آلة عجين مطعم
جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 274000 حبة
جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 274000 حبة "كبتاغون" بمرفأ ديرة
يغير مقعده من الدرجة السياحية لدرجة رجال الأعمال ويعتدي على المضيفة
يغير مقعده من الدرجة السياحية لدرجة رجال الأعمال ويعتدي على...
خادمة تسرق ألماساً وتتباهى بملابس ومجوهرات كفيلتها
العالم
صورة أرشيفية
نفي عراقي لعلاقة بغداد بناقلة نفط احتجزتها إيران
إسماعيل الشيخ سيديا.. قليل من السياسة.. كثير من العمل من أجل...
مصدر في «قوى التغيير»: توافق حول تولي حمدوك رئاسة الوزراء
لبنان.. «عين الحلوة» تتنفس الصعداء بعد مقتل «العرقوب»
24 ساعة دامية .. أكثر من 100 قتيل وجريح في حوادث إطلاق نار بأمريكا
اقتصاد
جارتنر: 15 مليون وحدة مبيعات هواتف الجيل الخامس 2019
داخل مصنع تابع للشركة. (رويترز)
هل يمكن أن تتخلى أمريكا عن «فخر صناعاتها»؟
33.7 مليار درهم أرباح 50 شركة مدرجة في أسواق الإمارات المالية خلال 6...
تداولات السوق العقاري بدبي تقفز 59% في يوليو
المستثمرون في الإمارات الأكثر تفاؤلاً بالاقتصاد المحلي
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الألعاب الرقمية لخفض توتر العمل الشاق
الألعاب الرقمية لخفض توتر العمل الشاق
تقنية التعرف على الوجوه تصطاد لصوص المتاجر
تقنية التعرف على الوجوه تصطاد لصوص المتاجر
تمساح مدفون في فصل مدرسة بويلز
تمساح مدفون في فصل مدرسة بويلز
"باتمان" يُنقذ الحيوانات الضالة في فلوريدا
1000 إصدار من «الكتاب المستعمل» لمكتبات دبي في 120 دقيقة
50 موهبة شابة تستعرض تصاميم عصرية وأعمالاً فنية في أبوظبي
«صيفك ويانا» يستكشف مهارات 120 يافعاً بالشارقة
«عاصمة الكتاب» يطلق مبادرة مكتبة الشارقة الشاطئية
أحمد حلمي عجوز في برومو «خيال مآته»
16 فيلماً طويلاً في مهرجان الجونة السينمائي 3
«النهر بات أحمر» .. أبوان يثأران لمقتل ابنيهما من عناصر شرطة فاسدة
«خطة الهروب».. حرب عصابات في محطة الشيطان لإنقاذ فتاة
جيني إسبر: خصوصياتي خط أحمر .. و«البلوك» عقوبة المتنمرين
هكذا .. هنأ الأمير هاري زوجته ميغان ماركل بعيد ميلادها
هكذا .. هنأ الأمير هاري زوجته ميغان ماركل بعيد ميلادها
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أهم المعلومات عن ميغان ماركل في عيدها الـ 38
هذه هي حقيقة تعرض الفنان سيف نبيل لحادث سير
هذه هي حقيقة تعرض الفنان سيف نبيل لحادث سير
بلقيس فتحي
تسريحتك لهذا العيد من وحي بلقيس فتحي
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وخز الأذن بالكهرباء يتحدى الشيخوخة
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أساليب صحية تعلّمْها من اليابانيين
ماكياج المضيفات .. إطلالة هادئة تجذب الفتيات الحالمات
أزياء المكتنزات.. الأناقة ليست حكراً على الرشيقات
نظارات عصرية بأسلوب كارن وازن
نظارتك العصرية من وحي كارن وازن
حقيبة Jacquemus
ما القصة وراء أصغر حقيبة في العالم؟
لوك هند صبري في الفيل الأزرق 2
من وحي إطلالة هند صبري في الفيل الأزرق.. تصاميم جمبسوت راقية...
ثمار البمبر.. صيدلية شعبية على الطريق
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طالب يبتكر مذاقات آسيوية بمويلح
20 طعاماً برتبة «كارثة صحية»
طهاة المأكولات البيروفية
الأطباق البيروفية .. مذاقات بنكهة طرح البحر
ريهانا في صدمة والسبب.. طفلة تشبهها
ريهانا في صدمة والسبب.. طفلة تشبهها
إيفانكا ترامب - رويترز
إيفانكا ترامب على خطى والدها وتواجه الانتقادات بسبب الأخطاء...
هذه هي حقيقة الحالة الصحية لماغي بوغصن
هذه هي حقيقة الحالة الصحية لماغي بوغصن
معز مسعود لشيري عادل: أنت مجنونة
بالفيديو .. معز مسعود لشيري عادل: أنت مجنونة
رياضة
محلية خليجية عربية ودولية
كلباء يفاوض برازيلياً وسنغالياً
دبي الرياضي يختتم برنامج «انطلق» لتمكين الشباب
«أبوظبي 35» بطل الزمن في مونديال زوارق الفورمولا 2
منتخب الإرادة لكرة قدم السيدات يواجه الفلبين في دولية الهند
3 أسلحة ترجّح كفة الوحدة على النصر
سعوديون: النصر أميز من الوحدة فنياً ولكن..
5 نصائح للوحدة من أجل خطف النصر في الرياض
مدرب النصر: درسنا الوحدة جيداً
5 إحصائيات مثيرة من فوز مانشستر سيتي على ليفربول في درع المجتمع
السيتي يهزم ليفربول بالترجيحية ويتوج بدرع المجتمع للمرة الـ 6
لاعب فقط يحسم انتقال نيمار لبرشلونة
ليفاندوفسكي يطالب بثورة في بايرن بعد صفعة دورتموند
تجوال
اللوفر سجل حضور 10 ملايين زائر العام الماضي
اللوفر: إلزام الزوار بالحجز المسبق عبر الإنترنت
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قرية غرب سهيل في مصر
هذه هي أهمية الاحتفاظ بنسخة رقمية من جواز السفر خلال الرحلات!
هذه هي أهمية الاحتفاظ بنسخة رقمية من جواز السفر خلال الرحلات!
"متحف السيلفي" الواقع في بودابيست يستقطب عشاق الصور
طيران الإمارات يحتل المركز الأول من ناحية الفخامة وراحة الركاب
طيران الإمارات يحتل المركز الأول من ناحية الفخامة وراحة الركاب
تك
سيارات ومحركات ابتكارات هواتف ألعاب فيديو
كاديلاك "أكس تي 5" 2020 خيارات جديدة
بدء اختبارات «تحدي دبي للتنقّل ذاتي القيادة» مطلع أغسطس
الشركة سحبت السيارات بسبب خلل في المركبات، قد تتسرب المياه إليها وهو ما من شأنه أن يتسبب في ماس كهربائي بوحدة التحكم
"فولكس فاجن" تستدعي آلاف السيارات في الصين
فولفو تستدعي نصف مليون سيارة من طرازات حديثة
فيسبوك تضيف اسمها لأنستغرام .. وواتساب قريباً
التوأم الرقمي .. طريقة جديدة لتشخيص وعلاج الأمراض
ابتكار قد ينهي حرج المصابين بفرط التعرق وقاصدي الصالات الرياضية
«صرصور آلي» يتحمل مليون ضعف وزنه.. فكيف سيستفاد منه؟
«يوتيوب» يزيد شدة وضوح الفيديوهات للهواتف الذكية
غوغل تدعو منافسين إلى مناقصة محرك بحث للهواتف
الكشف عن مواصفات مميزة لهاتف «غوغل» الجديد
هذه الكلمات حققت أعلى نسبة مشاهدات على يوتيوب
«إنسومنيا» للألعاب الإلكترونية يصل دبي 17 أكتوبر
30 مليون دولار قيمة الجوائز.. تفاصيل عن كأس العالم للعبة «فورتنايت»
30 مليون دولار قيمة الجوائز.. تفاصيل عن كأس العالم للعبة «فورتنايت»
منى المرّي خلال استقبالها وفد شركة «غرو أب إيسبورتس» في دبي. (الرؤية)
بحث تحويل دبي إلى مركز للألعاب الافتراضية الرقمية
3 ألعاب فيديو تنشر برمجيات خبيثة
فيديو
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أهم المعلومات عن ميغان ماركل في عيدها الـ 38
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طالب يبتكر مذاقات آسيوية بمويلح
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الإجهاد الوظيفي يهرمنا
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ورش تدريبية لعضوية المجلس الوطني
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قرية غرب سهيل في مصر
آراء
باليسترينا والنوتة الحزينة
خالد بن ققه
ذكريات الشعوب.. ومصائر الدول
فاطمة اللامي
النظام القطري.. فيروس التأويلات
محمد محمد علي
الترجمة رُوحٌ لا حُروفٌ
سارة مطر
حجاب فرنسا
زووم
بعدسة القراء قصص مصورة
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عازف متجول في مدينة فرانكفورت في ألمانيا يبتكر وسيلة للفت...
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أمطار الخير اليوم في رأس الخيمة
غروب الشمس في دبي
غروب الشمس في دبي
قوارب البندقية
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عازف متجول في مدينة فرانكفورت في ألمانيا يبتكر وسيلة للفت...
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أمطار الخير اليوم في رأس الخيمة
غروب الشمس في دبي
غروب الشمس في دبي
قوارب البندقية
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مدينة الأُبيض السودانية
مأساة المهاجرين
بوريس ترامبسون
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الوجه الحقيقي لإيران
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