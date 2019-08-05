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أول عملية استئصال ورم جلدي بتقنية 3D في أبوظبي
اللجنة الوطنية للانتخابات تنظم اجتماعاً مع أعضاء لجان الإمارات
إنقاذ رجل كاد يفقد يده في آلة عجين مطعم
جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 274000 حبة "كبتاغون" بمرفأ ديرة
يغير مقعده من الدرجة السياحية لدرجة رجال الأعمال ويعتدي على...
خادمة تسرق ألماساً وتتباهى بملابس ومجوهرات كفيلتها
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"باتمان" يُنقذ الحيوانات الضالة في فلوريدا
1000 إصدار من «الكتاب المستعمل» لمكتبات دبي في 120 دقيقة
50 موهبة شابة تستعرض تصاميم عصرية وأعمالاً فنية في أبوظبي
«صيفك ويانا» يستكشف مهارات 120 يافعاً بالشارقة
«عاصمة الكتاب» يطلق مبادرة مكتبة الشارقة الشاطئية
أحمد حلمي عجوز في برومو «خيال مآته»
16 فيلماً طويلاً في مهرجان الجونة السينمائي 3
«النهر بات أحمر» .. أبوان يثأران لمقتل ابنيهما من عناصر شرطة فاسدة
«خطة الهروب».. حرب عصابات في محطة الشيطان لإنقاذ فتاة
جيني إسبر: خصوصياتي خط أحمر .. و«البلوك» عقوبة المتنمرين
هكذا .. هنأ الأمير هاري زوجته ميغان ماركل بعيد ميلادها
أهم المعلومات عن ميغان ماركل في عيدها الـ 38
هذه هي حقيقة تعرض الفنان سيف نبيل لحادث سير
تسريحتك لهذا العيد من وحي بلقيس فتحي
وخز الأذن بالكهرباء يتحدى الشيخوخة
أساليب صحية تعلّمْها من اليابانيين
ماكياج المضيفات .. إطلالة هادئة تجذب الفتيات الحالمات
أزياء المكتنزات.. الأناقة ليست حكراً على الرشيقات
نظارتك العصرية من وحي كارن وازن
ما القصة وراء أصغر حقيبة في العالم؟
من وحي إطلالة هند صبري في الفيل الأزرق.. تصاميم جمبسوت راقية...
ثمار البمبر.. صيدلية شعبية على الطريق
طالب يبتكر مذاقات آسيوية بمويلح
20 طعاماً برتبة «كارثة صحية»
الأطباق البيروفية .. مذاقات بنكهة طرح البحر
ريهانا في صدمة والسبب.. طفلة تشبهها
إيفانكا ترامب على خطى والدها وتواجه الانتقادات بسبب الأخطاء...
هذه هي حقيقة الحالة الصحية لماغي بوغصن
بالفيديو .. معز مسعود لشيري عادل: أنت مجنونة
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كلباء يفاوض برازيلياً وسنغالياً
دبي الرياضي يختتم برنامج «انطلق» لتمكين الشباب
«أبوظبي 35» بطل الزمن في مونديال زوارق الفورمولا 2
منتخب الإرادة لكرة قدم السيدات يواجه الفلبين في دولية الهند
3 أسلحة ترجّح كفة الوحدة على النصر
سعوديون: النصر أميز من الوحدة فنياً ولكن..
5 نصائح للوحدة من أجل خطف النصر في الرياض
مدرب النصر: درسنا الوحدة جيداً
5 إحصائيات مثيرة من فوز مانشستر سيتي على ليفربول في درع المجتمع
السيتي يهزم ليفربول بالترجيحية ويتوج بدرع المجتمع للمرة الـ 6
لاعب فقط يحسم انتقال نيمار لبرشلونة
ليفاندوفسكي يطالب بثورة في بايرن بعد صفعة دورتموند
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كاديلاك "أكس تي 5" 2020 خيارات جديدة
بدء اختبارات «تحدي دبي للتنقّل ذاتي القيادة» مطلع أغسطس
"فولكس فاجن" تستدعي آلاف السيارات في الصين
فولفو تستدعي نصف مليون سيارة من طرازات حديثة
فيسبوك تضيف اسمها لأنستغرام .. وواتساب قريباً
التوأم الرقمي .. طريقة جديدة لتشخيص وعلاج الأمراض
ابتكار قد ينهي حرج المصابين بفرط التعرق وقاصدي الصالات الرياضية
«صرصور آلي» يتحمل مليون ضعف وزنه.. فكيف سيستفاد منه؟
«يوتيوب» يزيد شدة وضوح الفيديوهات للهواتف الذكية
غوغل تدعو منافسين إلى مناقصة محرك بحث للهواتف
الكشف عن مواصفات مميزة لهاتف «غوغل» الجديد
هذه الكلمات حققت أعلى نسبة مشاهدات على يوتيوب
«إنسومنيا» للألعاب الإلكترونية يصل دبي 17 أكتوبر
30 مليون دولار قيمة الجوائز.. تفاصيل عن كأس العالم للعبة «فورتنايت»
بحث تحويل دبي إلى مركز للألعاب الافتراضية الرقمية
3 ألعاب فيديو تنشر برمجيات خبيثة
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عازف متجول في مدينة فرانكفورت في ألمانيا يبتكر وسيلة للفت...
أمطار الخير اليوم في رأس الخيمة
غروب الشمس في دبي
قوارب البندقية
عازف متجول في مدينة فرانكفورت في ألمانيا يبتكر وسيلة للفت...
أمطار الخير اليوم في رأس الخيمة
غروب الشمس في دبي
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تك
فيديو
آراء
زووم
كاريكاتير
انفوغراف
تسجيل الدخول
الاثنين
5 أغسطس 2019
دبي
ابوظبي
عجمان
فجيرة
الشارقة
راس الخيمة
الرئيسية
الدار
أخبار
حوادث وقضايا
موظف يسرق 395 شريحة و126 هاتفاً ذكياً
100 % زيادة الطلب على الذبائح «دليفري».. وتقنية رحيمة وأنظمة ذكية...
أول عملية استئصال ورم جلدي بتقنية 3D في أبوظبي
اللجنة الوطنية للانتخابات تنظم اجتماعاً مع أعضاء لجان الإمارات
إنقاذ رجل كاد يفقد يده في آلة عجين مطعم
جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 274000 حبة "كبتاغون" بمرفأ ديرة
يغير مقعده من الدرجة السياحية لدرجة رجال الأعمال ويعتدي على...
خادمة تسرق ألماساً وتتباهى بملابس ومجوهرات كفيلتها
العالم
نفي عراقي لعلاقة بغداد بناقلة نفط احتجزتها إيران
إسماعيل الشيخ سيديا.. قليل من السياسة.. كثير من العمل من أجل...
مصدر في «قوى التغيير»: توافق حول تولي حمدوك رئاسة الوزراء
لبنان.. «عين الحلوة» تتنفس الصعداء بعد مقتل «العرقوب»
24 ساعة دامية .. أكثر من 100 قتيل وجريح في حوادث إطلاق نار بأمريكا
اقتصاد
جارتنر: 15 مليون وحدة مبيعات هواتف الجيل الخامس 2019
هل يمكن أن تتخلى أمريكا عن «فخر صناعاتها»؟
33.7 مليار درهم أرباح 50 شركة مدرجة في أسواق الإمارات المالية خلال 6...
تداولات السوق العقاري بدبي تقفز 59% في يوليو
المستثمرون في الإمارات الأكثر تفاؤلاً بالاقتصاد المحلي
نوافذ
منوعات
ثقافة وفنون
سينما
مشاهير
صحة وجمال
أزياء
اذواق
من التواصل الاجتماعي
الألعاب الرقمية لخفض توتر العمل الشاق
تقنية التعرف على الوجوه تصطاد لصوص المتاجر
تمساح مدفون في فصل مدرسة بويلز
"باتمان" يُنقذ الحيوانات الضالة في فلوريدا
1000 إصدار من «الكتاب المستعمل» لمكتبات دبي في 120 دقيقة
50 موهبة شابة تستعرض تصاميم عصرية وأعمالاً فنية في أبوظبي
«صيفك ويانا» يستكشف مهارات 120 يافعاً بالشارقة
«عاصمة الكتاب» يطلق مبادرة مكتبة الشارقة الشاطئية
أحمد حلمي عجوز في برومو «خيال مآته»
16 فيلماً طويلاً في مهرجان الجونة السينمائي 3
«النهر بات أحمر» .. أبوان يثأران لمقتل ابنيهما من عناصر شرطة فاسدة
«خطة الهروب».. حرب عصابات في محطة الشيطان لإنقاذ فتاة
جيني إسبر: خصوصياتي خط أحمر .. و«البلوك» عقوبة المتنمرين
هكذا .. هنأ الأمير هاري زوجته ميغان ماركل بعيد ميلادها
أهم المعلومات عن ميغان ماركل في عيدها الـ 38
هذه هي حقيقة تعرض الفنان سيف نبيل لحادث سير
تسريحتك لهذا العيد من وحي بلقيس فتحي
وخز الأذن بالكهرباء يتحدى الشيخوخة
أساليب صحية تعلّمْها من اليابانيين
ماكياج المضيفات .. إطلالة هادئة تجذب الفتيات الحالمات
أزياء المكتنزات.. الأناقة ليست حكراً على الرشيقات
نظارتك العصرية من وحي كارن وازن
ما القصة وراء أصغر حقيبة في العالم؟
من وحي إطلالة هند صبري في الفيل الأزرق.. تصاميم جمبسوت راقية...
ثمار البمبر.. صيدلية شعبية على الطريق
طالب يبتكر مذاقات آسيوية بمويلح
20 طعاماً برتبة «كارثة صحية»
الأطباق البيروفية .. مذاقات بنكهة طرح البحر
ريهانا في صدمة والسبب.. طفلة تشبهها
إيفانكا ترامب على خطى والدها وتواجه الانتقادات بسبب الأخطاء...
هذه هي حقيقة الحالة الصحية لماغي بوغصن
بالفيديو .. معز مسعود لشيري عادل: أنت مجنونة
رياضة
محلية
خليجية
عربية ودولية
كلباء يفاوض برازيلياً وسنغالياً
دبي الرياضي يختتم برنامج «انطلق» لتمكين الشباب
«أبوظبي 35» بطل الزمن في مونديال زوارق الفورمولا 2
منتخب الإرادة لكرة قدم السيدات يواجه الفلبين في دولية الهند
3 أسلحة ترجّح كفة الوحدة على النصر
سعوديون: النصر أميز من الوحدة فنياً ولكن..
5 نصائح للوحدة من أجل خطف النصر في الرياض
مدرب النصر: درسنا الوحدة جيداً
5 إحصائيات مثيرة من فوز مانشستر سيتي على ليفربول في درع المجتمع
السيتي يهزم ليفربول بالترجيحية ويتوج بدرع المجتمع للمرة الـ 6
لاعب فقط يحسم انتقال نيمار لبرشلونة
ليفاندوفسكي يطالب بثورة في بايرن بعد صفعة دورتموند
تجوال
اللوفر: إلزام الزوار بالحجز المسبق عبر الإنترنت
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هذه هي أهمية الاحتفاظ بنسخة رقمية من جواز السفر خلال الرحلات!
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طيران الإمارات يحتل المركز الأول من ناحية الفخامة وراحة الركاب
تك
سيارات ومحركات
ابتكارات
هواتف
ألعاب فيديو
كاديلاك "أكس تي 5" 2020 خيارات جديدة
بدء اختبارات «تحدي دبي للتنقّل ذاتي القيادة» مطلع أغسطس
"فولكس فاجن" تستدعي آلاف السيارات في الصين
فولفو تستدعي نصف مليون سيارة من طرازات حديثة
فيسبوك تضيف اسمها لأنستغرام .. وواتساب قريباً
التوأم الرقمي .. طريقة جديدة لتشخيص وعلاج الأمراض
ابتكار قد ينهي حرج المصابين بفرط التعرق وقاصدي الصالات الرياضية
«صرصور آلي» يتحمل مليون ضعف وزنه.. فكيف سيستفاد منه؟
«يوتيوب» يزيد شدة وضوح الفيديوهات للهواتف الذكية
غوغل تدعو منافسين إلى مناقصة محرك بحث للهواتف
الكشف عن مواصفات مميزة لهاتف «غوغل» الجديد
هذه الكلمات حققت أعلى نسبة مشاهدات على يوتيوب
«إنسومنيا» للألعاب الإلكترونية يصل دبي 17 أكتوبر
30 مليون دولار قيمة الجوائز.. تفاصيل عن كأس العالم للعبة «فورتنايت»
بحث تحويل دبي إلى مركز للألعاب الافتراضية الرقمية
3 ألعاب فيديو تنشر برمجيات خبيثة
فيديو
أهم المعلومات عن ميغان ماركل في عيدها الـ 38
طالب يبتكر مذاقات آسيوية بمويلح
الإجهاد الوظيفي يهرمنا
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عازف متجول في مدينة فرانكفورت في ألمانيا يبتكر وسيلة للفت...
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