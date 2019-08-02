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أخبار حوادث وقضايا
350 مراقباً يتصدون للصيد غير القانوني والرعي الجائر بأبوظبي
11 ألف جلسة علاج طبيعي لـ 500 طفل في الشارقة
خلال إحدى المحاضرات التثقيفية. (الرؤية)
7851 شخصاً يشهرون إسلامهم في دبي منذ 2017
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الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات
الشرطة اعتقلت الرجل بعد نشره الفيديو
شرطة دبي تلقي القبض على آسيوي تفاخر برمي النقود
يسبان صديقيهما عبر فيسبوك لعدم دعوتهما لرحلة شواء
ضوابط جديدة لمواصفات وحيازة الأسلحة والذخيرة
محامٍ: الموافقة على تكفيل «سائق الحافلة العُمانية» ليست بسبب...
العالم
المحكمة الدستورية الألمانية تؤيد حظر جمعية داعمة لحزب الله...
رسمياً .. انتهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة بين الولايات...
(تعبيرية)
في فرنسا: قتل رجل بسبب خلاف على موقف سيارات!
الوالد نسي توأمه لـ 8 ساعات
وفاة توأمين نساهما والدهما ساعات في السيارة في نيويورك
عُثر على الضحايا وهم ثلاث نساء ورجلان وطفل في العاشرة من عمره، ليل الخميس، بعد تلقي بلاغات طارئة عن إطلاق نار
كرواتيا .. مسلح يقتل 6 من أسرة واحدة في زغرب ثم ينتحر
اقتصاد
الاقتصاد.. آفاق بلا حدود للتحالف السعودي الإماراتي
عشاق المغامرات يغيّرون خارطة السياحة العالمية#
الإمارات تستقطب هواة التزحلق على الرمال
سياحة البراكين تستقطب المغامرين رغم التحذيرات
ناقلات النفط "تُخفي نفسها" من أنظمة المراقبة في مضيق هرمز!
نوافذ
منوعات ثقافة وفنون سينما مشاهير صحة وجمال أزياء اذواق من التواصل الاجتماعي
أول خريطة ثلاثية الأبعاد لمجرة درب التبانة
من المؤشرات التي تدل على قابلية كوكب مّا للسكن، أن تكون أرضه صخرية وحجمه مشابها لحجم الأرض ويقع على مسافة معتدلة من الشمس (تعبيرية)
اكتشاف كوكب قد يكون صالحاً للسكن في نظام شمسي جديد
من بين المناطق التي جمعت منها العينات مقابض أبواب دورات المياه، والصنابير، ومقاعد المراحيض، وأسوار السلالم المتحركة
العثور على بكتريا مقاومة للعقاقير في قطارات أنفاق لندن...
هناك صعوبة في القيام بعمليات ترميم للمومياء داخل المقبرة التي ترقد بها في منطقة وادى الملوك غرب مدينة الأقصر
مقبرة ومومياء توت عنخ آمون معرضتان للخطر
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«هويات» .. 25 عملاً ترصد جماليات النخلة في «ليوا عجمان»
قلعة العانكة .. حارس العين الأمين
«حمدان للتصوير» تنقب عن «الماء» بالهواتف في نسختها الـ 9
ورش تفاعلية وجلسات حوارية في برنامج العين الثقافي
«خطة الهروب».. حرب عصابات في محطة الشيطان لإنقاذ فتاة
75 مليون جنيه إيرادات الممر في 8 أسابيع
تعرف على قائمة ضيوف الشرف في "ولاد رزق 2"
فلفل أبيض .. كوميديا إماراتية تصل دور العرض الخميس
كاتي بيري
2.7 مليون دولار لفنان راب أدينت كايتي بيري بنسخ جزء من أغنيته
ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو: مهنتي أشبه بالفوز باليانصيب
20 بلداً تتلقف مذكرات «فاضح برنامج التجسس الأمريكي» 17 سبتمبر
قبول دعوى جومانا مراد ضد مخرج ومنتج «مدرسة الحب»
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أساليب صحية تعلّمْها من اليابانيين
ماكياج المضيفات .. إطلالة هادئة تجذب الفتيات الحالمات
ارتدي القبعة بين الحين الآخر
أفضل الخلطات لعلاج حروق الشمس
أزياء المكتنزات.. الأناقة ليست حكراً على الرشيقات
نظارات عصرية بأسلوب كارن وازن
نظارتك العصرية من وحي كارن وازن
حقيبة Jacquemus
ما القصة وراء أصغر حقيبة في العالم؟
لوك هند صبري في الفيل الأزرق 2
من وحي إطلالة هند صبري في الفيل الأزرق.. تصاميم جمبسوت راقية...
20 طعاماً برتبة «كارثة صحية»
طهاة المأكولات البيروفية
الأطباق البيروفية .. مذاقات بنكهة طرح البحر
الفطر الطازج .. أفضل صديق للطاهي الكسول
شاييي
لفنجان "يعدل المزاج" .. 4 قواعد أساسية تحقق كيمياء الشاي
ريهانا في صدمة والسبب.. طفلة تشبهها
ريهانا في صدمة والسبب.. طفلة تشبهها
إيفانكا ترامب - رويترز
إيفانكا ترامب على خطى والدها وتواجه الانتقادات بسبب الأخطاء...
هذه هي حقيقة الحالة الصحية لماغي بوغصن
هذه هي حقيقة الحالة الصحية لماغي بوغصن
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بالفيديو .. معز مسعود لشيري عادل: أنت مجنونة
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فيكتوري تيم يتحفز لمواصلة صدارة مونديال الفئة الأولى في أمريكا
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لاعب الوحدة أحمد راشد يغادر إلى ألمانيا للعلاج
خورفكان يخسر أمام طلائع الجيش بثلاثية ودياً
الشارقة الرياضي يطلق «بوتكامب حياة القادة»
ضعف إدارات الأندية واستقواء لاعبيها عليها يمنعها من اتخاذ القرارات الضرورية الرادعة تجاه تفلتات لاعبيها وأخطائهم الفادحة بتصوير ما لا ينبغي تصويره
تسريب فيديوهات كواليس الأندية .. كابوس يحتاج لقوانين
الأهلي السعودي يعلن تعاقده مع البوسني زوكانوفيتش
السهلاوي يلتحق بمعسكر الشباب السعودي في ألمانيا
الرائد السعودي يضم الحارس الرحيلي ويبحث عن صانع ألعاب
الأرقام تبين لماذا ريال مدريد في حاجة للتعاقد مع بول بوغبا
نيكولاس بيبي.. هل تعاقد أرسنال مع خليفة هازارد في البريمرليغ؟
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أين سيلعب إيكاردي الموسم المقبل؟
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هذه هي أهمية الاحتفاظ بنسخة رقمية من جواز السفر خلال الرحلات!
هذه هي أهمية الاحتفاظ بنسخة رقمية من جواز السفر خلال الرحلات!
"متحف السيلفي" الواقع في بودابيست يستقطب عشاق الصور
طيران الإمارات يحتل المركز الأول من ناحية الفخامة وراحة الركاب
طيران الإمارات يحتل المركز الأول من ناحية الفخامة وراحة الركاب
سياحة «الاستحمام في الوحل» تنشط في بلغاريا
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بدء اختبارات «تحدي دبي للتنقّل ذاتي القيادة» مطلع أغسطس
الشركة سحبت السيارات بسبب خلل في المركبات، قد تتسرب المياه إليها وهو ما من شأنه أن يتسبب في ماس كهربائي بوحدة التحكم
"فولكس فاجن" تستدعي آلاف السيارات في الصين
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ابتكار قد ينهي حرج المصابين بفرط التعرق وقاصدي الصالات الرياضية
«صرصور آلي» يتحمل مليون ضعف وزنه.. فكيف سيستفاد منه؟
الروبوت «صوفي» .. طباخ «لاكسا» ماهر في سنغافورة
3 روبوتات تدير «كافيه» وتقدم الطلبات للزبائن بدبي
الكشف عن مواصفات مميزة لهاتف «غوغل» الجديد
هذه الكلمات حققت أعلى نسبة مشاهدات على يوتيوب
«يوتيوب» تصارع المحتويات المسيئة لتظل منصة مفتوحة
كم يكلّفك شحن الهاتف سنوياً في البلاد العربية؟ الرقم سيفاجئك!
«إنسومنيا» للألعاب الإلكترونية يصل دبي 17 أكتوبر
30 مليون دولار قيمة الجوائز.. تفاصيل عن كأس العالم للعبة «فورتنايت»
30 مليون دولار قيمة الجوائز.. تفاصيل عن كأس العالم للعبة «فورتنايت»
منى المرّي خلال استقبالها وفد شركة «غرو أب إيسبورتس» في دبي. (الرؤية)
بحث تحويل دبي إلى مركز للألعاب الافتراضية الرقمية
3 ألعاب فيديو تنشر برمجيات خبيثة
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قرية غرب سهيل في مصر
by7wDP5UeNzQUtlYZ90Q
الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات
QO03yMSRZyxPiCghtAZhVg
وخز الأذن بالكهرباء يتحدى الشيخوخة
yh1pm90UeWNt2RtFAAp93g
أساليب صحية تعلّمْها من اليابانيين
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مونديال قطر .. ثقب أسود للإنفاق
آراء
المؤسسات الثقافية والدور الجديد
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النسوية بين المشروع والممنوع
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بعدسة القراء قصص مصورة
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عازف متجول في مدينة فرانكفورت في ألمانيا يبتكر وسيلة للفت...
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غروب الشمس في دبي
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20 برلمانية في 2019..و20 برلمانية في 47 عاماً
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