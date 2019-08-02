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قلعة العانكة .. حارس العين الأمين
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فلفل أبيض .. كوميديا إماراتية تصل دور العرض الخميس
2.7 مليون دولار لفنان راب أدينت كايتي بيري بنسخ جزء من أغنيته
ليوناردو دي كابريو: مهنتي أشبه بالفوز باليانصيب
20 بلداً تتلقف مذكرات «فاضح برنامج التجسس الأمريكي» 17 سبتمبر
قبول دعوى جومانا مراد ضد مخرج ومنتج «مدرسة الحب»
وخز الأذن بالكهرباء يتحدى الشيخوخة
أساليب صحية تعلّمْها من اليابانيين
ماكياج المضيفات .. إطلالة هادئة تجذب الفتيات الحالمات
أفضل الخلطات لعلاج حروق الشمس
أزياء المكتنزات.. الأناقة ليست حكراً على الرشيقات
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ما القصة وراء أصغر حقيبة في العالم؟
من وحي إطلالة هند صبري في الفيل الأزرق.. تصاميم جمبسوت راقية...
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الأطباق البيروفية .. مذاقات بنكهة طرح البحر
الفطر الطازج .. أفضل صديق للطاهي الكسول
لفنجان "يعدل المزاج" .. 4 قواعد أساسية تحقق كيمياء الشاي
ريهانا في صدمة والسبب.. طفلة تشبهها
إيفانكا ترامب على خطى والدها وتواجه الانتقادات بسبب الأخطاء...
هذه هي حقيقة الحالة الصحية لماغي بوغصن
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تسريب فيديوهات كواليس الأندية .. كابوس يحتاج لقوانين
الأهلي السعودي يعلن تعاقده مع البوسني زوكانوفيتش
السهلاوي يلتحق بمعسكر الشباب السعودي في ألمانيا
الرائد السعودي يضم الحارس الرحيلي ويبحث عن صانع ألعاب
الأرقام تبين لماذا ريال مدريد في حاجة للتعاقد مع بول بوغبا
نيكولاس بيبي.. هل تعاقد أرسنال مع خليفة هازارد في البريمرليغ؟
مونديال قطر .. ثقب أسود للإنفاق
أين سيلعب إيكاردي الموسم المقبل؟
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كاديلاك "أكس تي 5" 2020 خيارات جديدة
بدء اختبارات «تحدي دبي للتنقّل ذاتي القيادة» مطلع أغسطس
"فولكس فاجن" تستدعي آلاف السيارات في الصين
فولفو تستدعي نصف مليون سيارة من طرازات حديثة
ابتكار قد ينهي حرج المصابين بفرط التعرق وقاصدي الصالات الرياضية
«صرصور آلي» يتحمل مليون ضعف وزنه.. فكيف سيستفاد منه؟
الروبوت «صوفي» .. طباخ «لاكسا» ماهر في سنغافورة
3 روبوتات تدير «كافيه» وتقدم الطلبات للزبائن بدبي
الكشف عن مواصفات مميزة لهاتف «غوغل» الجديد
هذه الكلمات حققت أعلى نسبة مشاهدات على يوتيوب
«يوتيوب» تصارع المحتويات المسيئة لتظل منصة مفتوحة
كم يكلّفك شحن الهاتف سنوياً في البلاد العربية؟ الرقم سيفاجئك!
«إنسومنيا» للألعاب الإلكترونية يصل دبي 17 أكتوبر
30 مليون دولار قيمة الجوائز.. تفاصيل عن كأس العالم للعبة «فورتنايت»
بحث تحويل دبي إلى مركز للألعاب الافتراضية الرقمية
3 ألعاب فيديو تنشر برمجيات خبيثة
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عازف متجول في مدينة فرانكفورت في ألمانيا يبتكر وسيلة للفت...
أمطار الخير اليوم في رأس الخيمة
غروب الشمس في دبي
قوارب البندقية
عازف متجول في مدينة فرانكفورت في ألمانيا يبتكر وسيلة للفت...
أمطار الخير اليوم في رأس الخيمة
غروب الشمس في دبي
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اقتصاد
نوافذ
رياضة
تجوال
تك
فيديو
آراء
زووم
كاريكاتير
انفوغراف
تسجيل الدخول
الجمعة
2 أغسطس 2019
دبي
ابوظبي
عجمان
فجيرة
الشارقة
راس الخيمة
الرئيسية
الدار
أخبار
حوادث وقضايا
350 مراقباً يتصدون للصيد غير القانوني والرعي الجائر بأبوظبي
11 ألف جلسة علاج طبيعي لـ 500 طفل في الشارقة
7851 شخصاً يشهرون إسلامهم في دبي منذ 2017
الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات
شرطة دبي تلقي القبض على آسيوي تفاخر برمي النقود
يسبان صديقيهما عبر فيسبوك لعدم دعوتهما لرحلة شواء
ضوابط جديدة لمواصفات وحيازة الأسلحة والذخيرة
محامٍ: الموافقة على تكفيل «سائق الحافلة العُمانية» ليست بسبب...
العالم
المحكمة الدستورية الألمانية تؤيد حظر جمعية داعمة لحزب الله...
رسمياً .. انتهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة بين الولايات...
في فرنسا: قتل رجل بسبب خلاف على موقف سيارات!
وفاة توأمين نساهما والدهما ساعات في السيارة في نيويورك
كرواتيا .. مسلح يقتل 6 من أسرة واحدة في زغرب ثم ينتحر
اقتصاد
الاقتصاد.. آفاق بلا حدود للتحالف السعودي الإماراتي
عشاق المغامرات يغيّرون خارطة السياحة العالمية#
الإمارات تستقطب هواة التزحلق على الرمال
سياحة البراكين تستقطب المغامرين رغم التحذيرات
ناقلات النفط "تُخفي نفسها" من أنظمة المراقبة في مضيق هرمز!
نوافذ
منوعات
ثقافة وفنون
سينما
مشاهير
صحة وجمال
أزياء
اذواق
من التواصل الاجتماعي
أول خريطة ثلاثية الأبعاد لمجرة درب التبانة
اكتشاف كوكب قد يكون صالحاً للسكن في نظام شمسي جديد
العثور على بكتريا مقاومة للعقاقير في قطارات أنفاق لندن...
مقبرة ومومياء توت عنخ آمون معرضتان للخطر
«هويات» .. 25 عملاً ترصد جماليات النخلة في «ليوا عجمان»
قلعة العانكة .. حارس العين الأمين
«حمدان للتصوير» تنقب عن «الماء» بالهواتف في نسختها الـ 9
ورش تفاعلية وجلسات حوارية في برنامج العين الثقافي
«خطة الهروب».. حرب عصابات في محطة الشيطان لإنقاذ فتاة
75 مليون جنيه إيرادات الممر في 8 أسابيع
تعرف على قائمة ضيوف الشرف في "ولاد رزق 2"
فلفل أبيض .. كوميديا إماراتية تصل دور العرض الخميس
2.7 مليون دولار لفنان راب أدينت كايتي بيري بنسخ جزء من أغنيته
ليوناردو دي كابريو: مهنتي أشبه بالفوز باليانصيب
20 بلداً تتلقف مذكرات «فاضح برنامج التجسس الأمريكي» 17 سبتمبر
قبول دعوى جومانا مراد ضد مخرج ومنتج «مدرسة الحب»
وخز الأذن بالكهرباء يتحدى الشيخوخة
أساليب صحية تعلّمْها من اليابانيين
ماكياج المضيفات .. إطلالة هادئة تجذب الفتيات الحالمات
أفضل الخلطات لعلاج حروق الشمس
أزياء المكتنزات.. الأناقة ليست حكراً على الرشيقات
نظارتك العصرية من وحي كارن وازن
ما القصة وراء أصغر حقيبة في العالم؟
من وحي إطلالة هند صبري في الفيل الأزرق.. تصاميم جمبسوت راقية...
20 طعاماً برتبة «كارثة صحية»
الأطباق البيروفية .. مذاقات بنكهة طرح البحر
الفطر الطازج .. أفضل صديق للطاهي الكسول
لفنجان "يعدل المزاج" .. 4 قواعد أساسية تحقق كيمياء الشاي
ريهانا في صدمة والسبب.. طفلة تشبهها
إيفانكا ترامب على خطى والدها وتواجه الانتقادات بسبب الأخطاء...
هذه هي حقيقة الحالة الصحية لماغي بوغصن
بالفيديو .. معز مسعود لشيري عادل: أنت مجنونة
رياضة
محلية
خليجية
عربية ودولية
فيكتوري تيم يتحفز لمواصلة صدارة مونديال الفئة الأولى في أمريكا
لاعب الوحدة أحمد راشد يغادر إلى ألمانيا للعلاج
خورفكان يخسر أمام طلائع الجيش بثلاثية ودياً
الشارقة الرياضي يطلق «بوتكامب حياة القادة»
تسريب فيديوهات كواليس الأندية .. كابوس يحتاج لقوانين
الأهلي السعودي يعلن تعاقده مع البوسني زوكانوفيتش
السهلاوي يلتحق بمعسكر الشباب السعودي في ألمانيا
الرائد السعودي يضم الحارس الرحيلي ويبحث عن صانع ألعاب
الأرقام تبين لماذا ريال مدريد في حاجة للتعاقد مع بول بوغبا
نيكولاس بيبي.. هل تعاقد أرسنال مع خليفة هازارد في البريمرليغ؟
مونديال قطر .. ثقب أسود للإنفاق
أين سيلعب إيكاردي الموسم المقبل؟
تجوال
قرية غرب سهيل في مصر
هذه هي أهمية الاحتفاظ بنسخة رقمية من جواز السفر خلال الرحلات!
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طيران الإمارات يحتل المركز الأول من ناحية الفخامة وراحة الركاب
سياحة «الاستحمام في الوحل» تنشط في بلغاريا
تك
سيارات ومحركات
ابتكارات
هواتف
ألعاب فيديو
كاديلاك "أكس تي 5" 2020 خيارات جديدة
بدء اختبارات «تحدي دبي للتنقّل ذاتي القيادة» مطلع أغسطس
"فولكس فاجن" تستدعي آلاف السيارات في الصين
فولفو تستدعي نصف مليون سيارة من طرازات حديثة
ابتكار قد ينهي حرج المصابين بفرط التعرق وقاصدي الصالات الرياضية
«صرصور آلي» يتحمل مليون ضعف وزنه.. فكيف سيستفاد منه؟
الروبوت «صوفي» .. طباخ «لاكسا» ماهر في سنغافورة
3 روبوتات تدير «كافيه» وتقدم الطلبات للزبائن بدبي
الكشف عن مواصفات مميزة لهاتف «غوغل» الجديد
هذه الكلمات حققت أعلى نسبة مشاهدات على يوتيوب
«يوتيوب» تصارع المحتويات المسيئة لتظل منصة مفتوحة
كم يكلّفك شحن الهاتف سنوياً في البلاد العربية؟ الرقم سيفاجئك!
«إنسومنيا» للألعاب الإلكترونية يصل دبي 17 أكتوبر
30 مليون دولار قيمة الجوائز.. تفاصيل عن كأس العالم للعبة «فورتنايت»
بحث تحويل دبي إلى مركز للألعاب الافتراضية الرقمية
3 ألعاب فيديو تنشر برمجيات خبيثة
فيديو
قرية غرب سهيل في مصر
الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات
وخز الأذن بالكهرباء يتحدى الشيخوخة
أساليب صحية تعلّمْها من اليابانيين
مونديال قطر .. ثقب أسود للإنفاق
آراء
المؤسسات الثقافية والدور الجديد
فوبيا الفاشينستا
تمهّـل!
النسوية بين المشروع والممنوع
«لا أدري»
زووم
بعدسة القراء
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عازف متجول في مدينة فرانكفورت في ألمانيا يبتكر وسيلة للفت...
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